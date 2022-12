Nuovo San Siro | il sindaco Sala insiste | “Meglio ristrutturare | ma Milan e Inter non vogliono”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “La mia ipotesi preferita era e continua a rimanere il mettere a posto Sanma se le squadre non nesapere, io non e’ che posso ledere i loro diritti”. Lo ha detto ildio, Beppe, tornando nel corso della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’Oro sulla vicenda delstadio San, per il quale l’amministrazione comunale preferisce l’ipotesi della ristrutturazione dell’attuale impianto, mentrecostruire uno stadio. SportFace.

...conquista diil capoluogo torinese dopo il successo dell'apertura del primo Biro' Point, inaugurato lo scorso 15 settembre in Via Barbaroux 20. Com - col - ric 07 - 12 - 22 11:18:27 (0265)5 ...Vatican News 'Internet. Unforum per proclamare il Vangelo'. Così era intitolato, nel 2002, il Messaggio diGiovanni Paolo II per la XXXVI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il Santo Padre invitava tutti i ...Tra battute, sorrisi e foto ricordo tra i commensali della Mensa e gli altri colleghi volontari, i due direttori dell’AC Milan hanno potuto toccare con mano la portata dell’impegno di Opera San France ...È questa la richiesta lanciata dal Comitato per una Civiltà dell’Amore e dalla Diocesi di Assisi - Nocera Umbra e Gualdo Tadino nel corso del seminario: “Il disarmo nucleare e il trattato New Start tr ...