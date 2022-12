Nuovi concorrenti al GF Vip | parla Signorini | ecco quando entreranno “sorpresa d’oltreoceano”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’arrivo diè linfa vitale per un reality lungo come il GF Vip, serve a rianimare i vipponi e le dinamiche della casa, ma anche a tenere alta la curiosità del pubblico. Presto varcheranno la porta rossa altri tre personaggi (sembrano certe Fariba Tehrani e Milena Miconi), ma non saranno gli unici. Ieri Alfonsoospite a Casa Chi ha svelato che ‘parecchi’ arriveranno nella casa di Cinecittà, alcuni poco prima di Natale e altri subito dopo. Quindi il primo gruppo dovrebbe entrare tra sabato 17 e lunedì 9, mentre il secondo potrebbe fare il suo ingresso o lunedì 26 dicembre o il 2 gennaio.del Grande Fratello Vip:Alfonso. “Io di solito non mollo un cecio ...