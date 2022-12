Nuoto | ‘solo’ 20 convocati per l’Italia ai Mondiali in vasca corta Perché si è puntato sulla qualità e non sulla quantità

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 13 al 18 dicembre il Melbourne Sports and Aquatic Centre sarà teatro deidiin, competizione che chiuderà l’attività natatoria di questo 2022. Una rassegna particolare nella qualecercherà di dar seguito al trend degli ultimi eventi: in ogni manifestazione internazionale la selezione del Bel Paese ha aggiornato il record di medaglie conquistate. L’anno scorso, ad Abu Dhabi, il bilancio tricolore fu di 16 podi (5 ori, 5 argenti, 6 bronzi). Sarà complicato però replicareil Direttore Tecnico, Cesare Butini, ha optato per una squadra di 20 elementi (12 uomini e 8 donne) piùche...