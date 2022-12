Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 | Simona Quadarella non sarà a Melbourne | l’azzurra dà forfait per motivi di salute

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Brutto colpo per la Nazionale italiana diche si appresta ad iniziare iinin quel di(scatteranno settimana prossima, il 13 dicembre). In terra australiana nonpresenti una delle stelle del Bel Paese:. La due volte campionessa d’Europa a Roma era annunciata sulla tripla specialità: 400 sl, 800 sl e 1500 sl. Purtroppo, come annunciato dalla FIN: “Consultato lo staff medico e tecnico, ha deciso di non partire per uno stato dinon perfetto”. Foto: Lapresse

