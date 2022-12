Nordio e i nodi della legislazione Un’agenda cruciale per Meloni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nel suo forte richiamo di qualche giorno fa su come affrontare realmente il nodocorruzione così grosso e intrecciato nel nostro Paese, il ministroGiustizia, Carlo(che il giorno successivo ha fatto un richiamo ancora più forte sulla questione delle intercettazioni eseparazione delle carriere per i magistrati), ha evocato anche una grave questione. L’ex procuratore ha infatti sottolineato con vigore quanto l’enorme quantità(io direi invece normazione), sia in Italia, secondo lui, dieci volte più elevata che nella media dei Paesi europei e incida, oltre che sul fenomenocorruzione, come una pesante palla al piede per il sistema economico e sociale e per la vita civile. Si tratta di una questione indubbiamente di ...