“Non c’è” UeD | clamoroso Ida Platano | la puntata con la dama protagonista salta all’ultimo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Uomini e Donne,colpo di scena oggi in studio:, neanche a dirlo, Ida. Lanei giorni scorsi è stata ospite di Verissimo insieme al nuovo compagno Alessandro Vicinanza. L’ospitata a sollevato polemiche a non finire con molti fan che hanno dimostrato di non gradire. Ida, da parte sua, non ha commentato l’accaduto. Che ci sarebbero state reazioni era scontato: Ida infatti ha messo tutto in piazza con ogni particolare. “Mi ha cercato durante l’estate, mi mandava dei messaggi. Mi aveva sognato. Mi teneva nei suoi ricordi giornalieri. Gli ho detto che volevo stare sola, che volevo farmi la mia estate in pace” ha dichiarato Ida parlando di Alessandro. “Io sentivo che più andavo avanti più avevo sensazioni più forti per Alessandro – ha detto Ida – Poi sono successe delle cose ma nel ...