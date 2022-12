Neve in pianura | poi il ciclone | cosa succede per il Ponte dell’Immacolata

..."rovesciamento" del freddo dalle quote superiori fino al suolo in presenza di forti fenomeni che riuscirebbero a mantenere intatta la colonna d'aria facendo arrivare il fiocco difino in... il problema è che sia venerdì sia sabato saranno due giornate perturbate con piogge diffuse, più intense in Liguria, Toscana e Triveneto; e al di là di qualche fiocco inPadana, la...Avvisi: Inverno pieno con gelo oltralpe, clima mite ed oltre la media termica del periodo in Italia. Continua in questi giorni una situazi..Il Ponte dell'Immacolata divide l'Italia in due, almeno per quanto riguarda le previsioni meteo. Da una parte inverno pieno con gelo, dall'altra clima mite ed oltre la media termica ...