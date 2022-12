Nelle scuole pugliesi sarà insegnata la Lingua Italiana dei Segni

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si partirà dallemedie, poi potrebbe essere esteso anche ad altri livelli scolastici. La Regione Puglia ha dato il via libera al progetto per insegnare ladeiagli studenti. L’iniziativa è nata per cercare di abbattere quelle barriere comunicative che allontanano le persone con una disabilità uditiva e sensoriale, educando le giovani generazioni a un tipo diggio inclusivo, in grado di rendere tutti partecipi a uno stesso dibattito.deimedie in Puglia L’iniziativa è nata dalla proposta del Consigliere Regionale Giuseppe Topputi attraverso una proposta di legge depositata in giunta. E la Regione, ...

Agenda Digitale

Fondamentale cheitaliane si predispongano le misure necessarie. E' fondamentale rispettare quello che è già previsto dal nostro ordinamento: evitare che in classe si faccia altro" ha ...Fondamentale cheitaliane si predispongano le misure necessarie. E' fondamentale rispettare quello che è già previsto dal nostro ordinamento: evitare che in classe si faccia altro' ha ... Mantovani (M5S): "No a Microsoft e Google nelle scuole, seguiamo l'esempio della Francia" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Guardare un film horror in «un’ora di buco» a scuola Niente di strano, se non fosse che la pellicola che gli studenti di una terza media di una scuola di Cremona ...