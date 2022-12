Nel Museo del Tesoro di San Gennaro la mostra di Tommaso Ottieri

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 18 aldeldi Sansarà inaugurata ladiLa mano tua, Divo Januario dicatum a cura di Gallerie Riunite. Un omaggio al Santo Patrono che l’artista ha pensato per ildi San, realizzando un lavoro che dialoga con i capolavori della preziosa collezione del. La, nata da un’idea di Gallerie Riunite – Intragallery e Prac di Annamaria De Fanis, Rosa Francesca Masturzo e Piero Renna, sarà visitabile fino al 15 marzo 2023, negli stessi orari di apertura delal pubblico. “– si legge in una nota – porta la sua visione di artista contemporaneo all’interno di ...

Napolike.it

... il luogo ideale è il quartiere Chiana , il più dinamicoperiodo dell'Avvento, con le sue ... Una di queste è il suggestivoNazionale Ferroviario di Petrarsa , che dal 3 dicembre 2022 all'8 ...... andando così a dotare le sale deldi un rinnovato sistema illuminotecnico, di una nuova ... Il progetto di completamento prosegue il percorso avviato2020 e continuato2021 con l'... Cinema nel Museo di Capodimonte: grandi musical in lingua originale l riconoscimento è recente, il decreto della regione Toscana è datato al 24 novembre scorso. I due musei lucchesi sono stati accreditati assieme ad altri 11 appartenenti alle città di Massa, Livorno, ...Roma - Cosa fare e dove andare a Roma in questo weekend lungo dell'Immacolata Concezione Ecco tante idee per trascorrere questo weekend lungo dell'Immacolata, che va da giovedì 8 fino a domenica 11 d ...