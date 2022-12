NBA | i risultati della notte 6 Dicembre | Mitchell e Doncic trascinano Cleveland e Dallas | i Pistons sorprendono Miami in casa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono solo tre le partite disputate questaper la NBA 2022-2023, ma non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni americani e non solo. Scopriamo come sono andate queste tre sfide giocate oltreoceano nella Lega cestistica più famosa al mondo. ICavaliers (16-9) sconfiggono di fronte al proprio pubblico i Los Angeles Lakers (10-13) per 116-102. Dopo un primo quarto equilibrato (27-26), i padroni diprovano a prendere il largo nel secondo parziale (57-49). Reazione dei Lakers nella ripresa, ma alla terza sirenaè ancora davanti (84-83). Nell’ultima frazione la franchigia dell’Ohio spinge sull’acceleratore e vola letteralmente nel punteggio fino al +14 (116-102) con cui si aggiudica la sfida. Donovanesagera e segna ben 43 punti, mentre Jarrett Allen firma ...