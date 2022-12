' Naso elettronico' per fiutare il tumore ai polmoni | così potrebbe rivelare la malattia prima che sia troppo tardi

leggo.it

Potrebbe essere uno strumento in grado di salvare la vita di molte persone. Il, presentato da un gruppo di ricercatori europei a Lille , in Francia , è il prototipo di un dispositivo che entro alcuni anni, potrebbe essere in grado di rilevare precocemente i ...... presa per i capelli con il viso stretto tra le mani e buttata fuori, colpita aldal lancio di ...frequentati dalle vittime e per questo è stata disposta l'applicazione del braccialetto... «Naso elettronico» per fiutare il tumore ai polmoni: così potrebbe rivelare la malattia prima che sia troppo t Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...(Adnkronos) - Si chiama Diag-Nose ed è il progetto che, partendo dallo studio dell'olfatto dei cani - e del 'senso' dei quattrozampe per la diagnosi del cancro alla prostata - ha portato un team di sc ...