Napoli | Spalletti | “Kvaratskhelia sta bene | non ha più alcun dolore”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Lucianofesteggia, per modo di dire, il successo per 3-2 nella prima amichevole in Turchia contro l’Antalyaspor, ma soprattutto è felice di avere nuovamente a disposizione il suodopo l’infortunio di novembre. “Kvara sta, è rientrato e non ha più avuto nessunalla schiena. Anche stasera ci ha fatto vedere i pezzi della sua qualità. Siamo felici di riaverlo a disposizione. I ragazzi che abbiamo fatto giocare si meritano tutti questa chance. Stasera hanno fatto vedere di essere ragazzi di prospettiva, siamo contenti di avergli dato questo spazio perché se lo sono meritato e hanno fatto vedere di meritarselo ancora”. Queste le parole del tecnico degli azzurri, riportate in conferenza stampa da tutto.net SportFace.