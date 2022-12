Napoli | Simeone avvisa | «Aspettano che andiamo male | ma noi…»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Giovanni, attaccante del, ha parlato in vista della ripresa del campionato e della lotta per lo Scudetto L’attaccante delGiovanniè stato intervistato da Sky Sport. Le sue parole sulla ripresa del campionato e la lotta Scudetto. LE PAROLE – «Abbiamo avuto due settimane di recupero e riposo per i Mondiali. La testa è sempre stata sule sulla voglia di continuare a fare bene. Saranno tutte partite diverse ma noi cercheremo di fare il massimo. Rivali? Quando uno va bene si cerca sempre di aspettare che poi gli vada, è una logica che hanno tutti, ma noi cercheremo di fare il contrario, vogliamo dimostrare che noi possiamo farcela, vincere, per stancare la gente di quel pensiero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

