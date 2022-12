Napoli | dopo Hamsik anche Pirlo in visita alla squadra – FOTO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Molte vecchi volti noti della Serie A hanno approfittato del ritiro delin Turchia perre lac’èIl ritiro turco delprocede all’insegna di una vena amarcord. Pochi giorni fa si era presentato Mareke ieri invece è stato il turno di Andrea. Il tecnico del Karagumruk hato ieri ladi Spalletti, come testimoniato dal profilo twitter del. È venuto a trovarci Mister @official ? pic.twitter.com/sDyrwIyMGN— Official SSC(@ssc) December 6, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

napolipiu.com

Molte vecchi volti noti della Serie A hanno approfittato del ritiro delin Turchia per visitare la squadra:Hamsik c'è Pirlo Il ritiro turco delprocede all'insegna di una vena amarcord. Pochi giorni fa si era presentato Marek Hamsik e ieri invece è stato il turno di Andrea Pirlo. Il tecnico del ...Da Firenze a Bologna, da Roma a: il movimento Fridays For Future Italia riparte dalle città. ...l'Egitto i Fridays for Future hanno sostenuto le mobilitazioni femministe del 25 novembre, ... Acerbi: “Napoli fortissimo, ma dopo la sosta le cose cambiano” La camorra di Ponticelli organizzava anche finti matrimoni: i cittadini extracomunitari venivano poi costretti a pagare il pizzo sotto la minaccia del divorzio.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...