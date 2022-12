Napoli | al Vomero festa dell’Immacolata senza luminarie natalizie

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “E’ un vero e proprio guazzabuglio quello che si sta creando intorno all’ installazione delle– esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, che da tempo si sta battendo perché strade e piazza dell’area collinare, in uno al resto della città, vengano illuminate. La mossa ultima del Comune didi delegare le municipalità non ha fatto altro che complicare le cose, mettendo ancora una volta in evidenza l’incapacità di questi organismi a organizzare e attuare per tempo eventi del genere”. “A metà novembre scorso – ricorda Capodanno – la Giunta municipale deliberò infatti di distribuire il milione e mezzo, stanziato dalla Città Metropolitana, ...

