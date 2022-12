Napoli | 3 - 2 all' Antalyaspor | brilla Raspadori | Spalletti con quattro punte e tante novità

Ma nel finale è sempre ila giocare in attacco. La mentalità non cambia. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale ......'A Christmas Carol Musical' Guarda la fotogallery Dopo il debutto a Lecce - che ha registrato il sold out - e le date a, Padova e Brescia, arriva in scena a Roma, il 10 e 11 dicembre'...L'operazione scudetto riparte nella sostanza oggi pomeriggio (mercoledì ore 18.45 italiane), con l'amichevole in programma in Turchia sul campo dell'Antalyaspor. Sono passati 25… Leggi ...Il treno FR 9533 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12) viaggia con un ritardo di 118 minuti. Il treno FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:30) - Milano Centrale (21:00) viaggia con un ...