Nadia Battocletti alla ricerca del quarto titolo agli EuroCross

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Questo fine settimana, al parco La Mandria di Venaria Reale, andranno in scena i campionati europei di cross 2022. Tra le favorite azzurre e in generale c’è anche, mezzofondista di punta della Nazionale. La classe 2000 sarà dunque una delle stelle e puntaconferma, dopo aver trionfato a Tilburg, Lisbona e Dublino per inserirsi una volta di più, seppur giovanissima, nell’olimpo del cross internazionale.di record Lisbona 08/12/2019 Campionati Europei di corsa Campestre, European Cross Country Championships- foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo ColomboLa storia dinel cross è una storia di successi per un’atleta di cui a volte ci si dimentica la giovane età, ...

Per quanto riguarda la categoria UNDER 23 (6 km) tutti gli occhi su. Alla sua meravigliosa collezione d'oro, vuole aggiungere il quarto anello consecutivo, dopo i titoli U20 di ...... i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karoline Bjerkeli Grøvdal che hanno trionfato nella categoria assoluta, gli under 23e Charles Hicks (Gran Bretagna) che provano a confermarsi ... Anteprima Eurocross: la favorita di casa Nadia Battocletti punta al quarto titolo consecutivo al Parco La Mandria È la quarta volta che l'Italia ospita gli Europei di cross in 28 edizioni, dal 1994 al 2022. Con l'appuntamento al Parco La Mandria (domenica 11 dicembre) arriva al record di edizioni organizzate, dop ...VCO – 02-12-2022 -- Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per gli Europei di cross in programma il prossimo 11 dicembre a Venaria Reale (Torino). Sono ...