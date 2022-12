Mounard | Osimhen ha maggiormente stupito rispetto agli altri azzurri | il Napoli ha impressionato tutti

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) David,ex calciatore,è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio,ecco le sue parole : "Mercato Riccione? "L'operazione Mokulu è stata importante. Sono rimasto moltoper la mentalità del presidente Cassese, ha un'organizzazione pazzesca. Merita tanto, è una persona all'avanguardia, nella sua azienda e nel mondo del calcio". Francia favorita al Mondiale? "Ho origini francesi, ma sono dimezzato, perché ho la madre portoghese. Sono stato felice della vittoria del Portogallo, ma non è la favorita, come la Francia. Per il momento non voglio pronunciarmi, se la giocheranno con Brasile ed Argentina". Parere sulla situazione Ronaldo? È giusto optare per un rinnovamento? "Ci sarà una motivazione da parte del ct Santos di non far giocare Cristiano, il sostituto Ramos ha silgato una tripletta. Ronaldo non va criticato, ...