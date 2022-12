Morto il giornalista Vanni Ballestrazzi | amico storico di Raul Gardini

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Èilravennate, 90 anni,dell’imprenditoree caporedattore della redazione di Ravenna del Resto del Carlino dal 1956 al 1973. Le sue condizioni erano peggiorate alcuni mesi fa tanto che da circa un mese era ricoverato nella residenza per anziani di Santa Teresa a Ravenna.si erano conosciuti alle elementari per poi condividere diverse passioni tra cui quella per la vela che aveva visto iltra i fondatori di ‘Festivela’ a Marina di Ravenna.raccontava di avere ricevuto l’ultima chiamata dagiusto la sera prima del suicidio a Milano, il 23 luglio ...

...perso la vita e soprattutto ben compreso che chiunque tocca i fili dell'alta tensione finisce..."La mafia non è una cosa da adulti" (edito da Aliberti ) redatto dallo scrittore e...Roberto Pelucchi è: il saluto aldi Gazzetta dello Sport ed Eco della Lombardia "Che bruttissima mattina, Pelu. Te ne sei andato lasciandoci in un dolore sordo e inatteso. Dal ...Una vita per la verità. Per il giornalismo, per i diritti di tutti. Una vita spezzata troppo in fretta, quella del giornalista egiziano Mohamed Aboelgheit, morto - dopo una lunga malattia ...Lutto in casa de La Gazzetta dello Sport e in generale per il giornalismo sportivo italiano. È infatti morto all'improvviso il collega Roberto Pelucchi, scomparso due settimane dopo ...