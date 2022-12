Monti lascia la Bocconi | il discorso di von der Leyen | dal gas al trattato di Maastricht | «Italia capofila sul price cap»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Poche volte, in università, ci sono platee così ricche di personalità di altissimo livello. Esponenti politici, economici e del mondo accademico si sono ritrovati, la mattina del 7 dicembre, all’Universitàdi Milano per un tributo a Mario. Il presidente dell’ateneo passa il testimone al suo vice, Andrea Sironi. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Sergio Mattarella, Ursula von der, Ignazio La Russa, Attilio Fontana, Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Giuliano Amato, Romano Prodi, Pier Ferdinando Casini, Massimo D’Alema, Marco Tronchetti Provera e l’elenco è ancora lungo. Tra i discorsi più attesi per il tributo a, c’era quello della presidente della Commissione europea. La quale, dal palco, oltre all’elogio dell’ex presidente del Consiglio del periodo 2011-2013, ha ...

...a Marionel corso del suo intervento all'evento dell'Università Bocconi in onore dell'ex Premier ed ex commissario Ue che oggi, nel 120esimo anniversario della nascita dell'ateneo,il ...ringrazia Berlusconi e D'Alema Infine, a prendere la parola è stato lo stesso: "Ho desiderato invitare in questa circostanza le persone che nella mia vita sono state responsabili di ...(Teleborsa) - "Oggi l'Italia è più europea, e c'è più Italia in Europa. Grazie Mario". Con queste parole, pronunciate in italiano, la presidente della Commissione europea, Ursula von der ...Il presidente dell'università passa il testimone al vice Andrea Sironi. Alla cerimonia presenti anche Prodi e Amato ...