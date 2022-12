Monica Bellucci | abbiamo bisogno di bellezza | poesia e umanità

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)si prepara per far rivivere un ultima volta in scena Maria Callas, nello spettacolo "Maria Callas: Letters and Memoirs" che ha portato in giro per il mondo. Si esibirà a New York, a cento anni dalla nascita della cantante lirica. Un one-woman show in cui recita lettere e scritti inediti della soprano, una diva che ha profondamente ispirato l'attrice italiana. "Quello che mi ha spinta veramente a questo progetto - ha raccontato in un'intervista a France Presse - è la dualità di Maria Callas, tra la diva, la divinità, il talento immenso della donna e una donna dal cuore semplice, quella che è morta di tristezza, di cuore spezzato. E quando ho letto le sue lettere e le sue memorie, erano così piene di emozioni e vulnerabilità che ho avuto la sensazione di poter toccare la sua anima".video width="746" height="420" ...

