Mondiali | tutta la gioia dei tifosi del Marocco | VIDEO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilha battuto ai calci di rigore la Spagna, guadagnando il pass per i quarti di finale dei2022 in Qatar. Ecco l'esultanza dei

Wired Italia

...Mango è riuscito a convincere sua moglie Viola Valentino a tornare in diretta per parlare di... che oggi ha avuto contro il suo competitor dopo l'assenza forzata per via dei2022, ha ...Vogliamo tutti chela Germania si riunisca attorno alla nazionale all'Europeo di casa'. Mondiali di calcio 2022: tutta la scienza Gli uomini di Inzaghi concedono il bis dopo la vittoria di lunedì su Gzira (6-1). L'armeno segna il primo gol e mette la firma anche sul terzo. In rete anche Acerbi e Carboni ...Il Marocco elimina la Spagna dai Mondiali e lo steward (che non può guardare la partita) si commuove - Corriere Tv ...