Il Sole 24 ORE

La gioiaa Casablanca, tempio del calcio, con i marocchini che festeggiano la vittoria della nazionale ai rigori contro la Spagna aiin Qatar e la storica qualificazione ai quarti di finale ...Albenga. C'è una prima volta per tutto. E il calcio, in particolare i, hanno sempre tenuto fede a questo principio, regalando e coltivando sogni. Mondiali, esplode la gioia a Casablanca dopo vittoria del Marocco - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Vittoria storica del Marocco ai Mondiali, esplode la festa a Foggia. Emiliano: "Gioia per comunità disprezzata ingiustamente" ...