Mondiali | Belgio; Eden Hazard dà l' addio alla nazionale

, Hazard dà l'addio alla Nazionale In precedenza era stato lo stesso Hazard a comunicare ai suoi dirigenti la decisione, che poi è stata resa pubblica con un post su Instagram: " Una pagina si ...Eden Hazard dà l'addio alla sua nazionale, quella del, che dal proprio account Twitter ('Belgian Red Devils') ringrazia il giocatore del Real Madrid e gli augura il meglio. In precedenza era stato lo stesso Hazard a comunicare ai suoi dirigenti la ...Il cammino fin qui trionfale dei Leoni dell Atlante , primo posto nella fase a gironi grazie ai successi per 2-0 contro la corazzata Belgio, 2-1 col Canada, 0-0 all esordio contro i vice campioni del ...Luis Enrique e la Spagna eliminati malamente dai mondiali in Qatar, le ragioni di un flop che ha provocato molte reazioni critiche verso il commissario tecnico.