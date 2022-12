Mondiali 2022 | Cristiano Ronaldo rischia di finire da spettatore

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – Non è più al centro del suo Portogallo. Anzi, non gioca più e difficilmente tornerà a essere titolare.diil suo ultimo mondiale da. Non è partito dall’inizio nella partita vinta per 6 a 1 dalla squadra lusitana contro la Svizzera, chi ha giocato al suo posto, Goncalo Ramos, ha segnato tre gol e, di fatto, si è preso il testimone al centro dell’attacco. Ventuno anni il nuovo fenomeno, 38 a febbraio Cr7. Se l’anagrafe è impietosa, sono state le prestazioni e gli atteggiamenti ad accelerare un ricambio generazionale che, nei piani, doveva arrivare alla fine dei. L’avventura in Qatar è iniziata nel segno della diffidenza, e dei pessimi rapporti con i compagni di squadra, dopo l’intervista che ha segnato la fine del suo ...

