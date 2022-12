Minacce choc alla Meloni. "Uccidiamo te e tua figlia". Nel mirino anche Crosetto

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Bandiere di Che Guevara, ritratti di Stalin esibiti con orgoglio sui megafoni. La sinistra non si limita a scendere in piazza e a protestare. Evoca la violenza

a Giorgia Meloni, solidarietà da Fratelli d'Italia . Fazzolari: "Episodio inqualificabile, c'è clima di odio" . Le dichiarazioni di Meloni sul reddito di cittadinanza .a Giorgia ..."Ci vuole la morte di lei e sua figlia". Questo è forse il più innocuo dei tweet intimidatori che un utente di Twitter ha rivolto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . Non sappiamo se l'uomo ... "Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia...". Minacce choc contro la Meloni Bandiere di Che Guevara, ritratti di Stalin esibiti con orgoglio sui megafoni. La sinistra non si limita a scendere in piazza e a protestare. Evoca la violenza ...Giorgia Meloni è stata bersagliata da pesantissime minacce da un utente Twitter che la accusa di voler eliminare il reddito di cittadinanza ...