Minacce a Meloni | «Uccido  te e tua figlia se togli  il reddito» Indagato  27enne di Siracusa

Insulti edi morte contro Giorgia, tutto con post pubblici sui social. L'account Twitter di Fratelli d'Italia ha deciso di pubblicare una raccolta dei messaggi più agghiaccianti scritti da un ...'Lea Giorgianon sono solo rivolte al presidente del Consiglio, ma a tutta la politica. Per questo - . scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook - bisogna unirsi nel respingerle con ...Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Le minacce a Giorgia Meloni e alla sua famiglia "Ci sono cattivi maestri che vanno in piazza a dire cose non vere: qualcuno sta alimentando questo clima, sta armando la ..."Nuove, ignobili, minacce nei confronti del presidente Giorgia Meloni, che questa volta arrivano a coinvolgere persino la figlia. A fronte di un clima che dovrebbe preoccupare tutti e invitare alla so ...