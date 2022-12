Minacce a Meloni | «Se togli il reddito uccido te e tua figlia» Indagato 27enne di Siracusa

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un disoccupato denunciato per violenza privata aggravata nei confronti della presidente del Consiglio, perquisita casa sua e sequestrato il computer. Solidarietà bipartisan alla premier. FdI e FI attribuiscono le intimidazioni al «clima d’odio» fomentato dal M5S e dal loro leader Conte

Fdi fa quadrato, gravissimesocial a premier"Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia". "Ci vuole la morte di lei e sua figlia". "Veramente attenta, finiscila co' sta cosa di ...Lea Giorgiaarrivano a un solo giorno di distanza dalle intimidazioni per lo stesso argomento al ministro della Difesa Guido Crosetto.Su disposizione della Procura di Siracusa, personale della Polizia di Stato ha eseguito una perquisizione nei confronti di uomo di 27 anni, disoccupato, residente nella provincia aretusea, indagato pe ...E' un uomo di 27 anni, disoccupato, residente nella provincia di Siracusa. E' indagato per violenza privata aggravata nei confronti del presidente del Consiglio.