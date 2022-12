Minacce a Meloni e sua figlia | Conte rompe il silenzio | «Condanna senza se e senza ma | so cosa significa»

Quando ero Presidente del Consiglio ho ricevuto tantedurante l'emergenza pandemica. Condanna senza se e senza ma". Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a ..."Se togli il reddito..."choc ae alla figlia, FdI svela i tweet della vergogna In attesa di parlare c'è ancora Ronzulli: 'Ma parla solo Conte Sono in mezzo alla strada Myrta', ...Oggi pomeriggio si giocheranno le gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Ad aprire il programma di giornata saranno le sfide Foggia-Catanzaro e Viterbese-Vicenza, mentre chiuderà ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e sua figlia Ginevra sono state minacciate sui social: “Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia”. A rivelare le minacce è stato l’account Twitter di Frat ...