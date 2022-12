Minacce a Meloni | Conte | “Ferma condanna per questi gesti Ne ho ricevute tante | so cosa significa”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Giuseppe, prima di rispondere alle domande della stampa, fa una premessa sullesocial a Giorgia: “delleche sono arrivate alla premier e a sua figlia,peresecrabili – dice-. Del resto, lo so bene, negli anni della presidenza ne homolte, da questo punto di vistasenza se e senza ma”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'autore dellesocial a Giorgiaè un uomo di 27 anni, disoccupato, residente in provincia di Siracusa. Ora è indagato per violenza privata aggravata nei confronti della premier.social a ...inaudite che lasciano sbigottiti. La nostra solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia'. Così su Twitter Fratelli d'Italia.