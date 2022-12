Milano | rapina farmacia | arrestato

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), 7 dic. (Adnkronos) -in flagranza di reato dai carabinieri un pregiudicato 37enne, italiano, per unaai danni di una, già oggetto negli ultimi giorni, di episodi analoghi. I militari sono intervenuti nel pomeriggio del 5 dicembre, bloccando l'uomo proprio mentre usciva dalla, in via Barrili, dove aveva appena commesso la. Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza dai militari, l'uomo – cappuccio calzato e scaldacollo fin sotto gli occhi – entrato nella, ha estratto un coltello e si è diretto verso il bancone, oltrepassandolo e, con la farmacista sotto la minaccia dell'arma, ha preso tutto. Alla farmacista, già vittima di due rapine nei giorni precedenti avrebbe detto ''questa è ...

...di rapinare un monopattino che si trovava all'interno di un negozio di elettronica in Viale... La dinamica dellaricostruita grazie a un video Il soggetto, dopo aver fatto ingresso nel ......rapinare di un monopattino che si trovava all'interno di un negozio di elettronica in Viale... al termine del fotosegnalamento è stato arrestato per tentataaggravata e messo a ...I malviventi sono stati incastrati dal riconoscimento della vettura usata per mettere a segno i colpi e per il particolare tatuaggio di uno dei due ...Sono stati identificati e arrestati i responsabili delle rapine agli uffici postali di Garbagnate e di Gorgonzola. Uno era in permesso premio mentre scontava ...