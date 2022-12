Milano-Dnipro oggi | Champions League volley femminile | orario | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si giocaVero-SC Prometey, sfida che aprirà la2022/23 per la squadra lombarda. Dopo l’ottima esperienza dello scorso anno, la formazione guidata dall’allenatore Marco Gaspari è pronta ad iniziare una nuova stagione europea con rinnovate ambizioni. L’inizio di stagione è stato sinora molto positivo per il Vero, reduce dalla nona vittoria su dieci partite di campionato. Per Alessia Orro e compagne il Girone B si apre con una sfida apparentemente alla portata. Sappiamo però come in Europa i passi falsi si possono pagare caro e sarà importante partire con il piede giusto in un raggruppamento che vede la presenza anche di Volero le Cannet e Volej Alba Blaj. Di seguito ildettagliato dell’incontro ...

Carraro Imoco Conegliano ITA vs Vasas Obuda Budapest HUN (Pool A) 19.00 VakifBank Istanbul TUR vs Crvena Zvezda Belgrado SRB (Pool C) 20.00 Vero Volley ITA vs SC 'Prometey' UKR (Pool B) I match italiani di 1ª giornata di fase a gironi della CEV Champions League Femminile: Novara - Potsdam : martedì 6 dicembre alle 20:00 su discovery+: mercoledì 7 dicembre alle NOVARA - L'Igor Gorgonzola Novara, nonostante le assenze, esordisce col piede giusto in Champions League superando nettamente le tedesche Potsdam in quattro set 3-1 (25-15, 25-17, 24-26, 25-19)