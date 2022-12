Milan | Acerbi | “Titubai nell’accettare la proposta dell’Inter”

In gol anchee il giovane Carboni. La Gazzetta si esalta : ' Come se di mezzo non ci fossero ...è una bellezza.' Inzaghi per il test contro la squadra che in Champions ha giocato contro il,...... cross di Calhanoglu sul secondo palo e colpo di testa vincente di, partito in posizione ... Poi la doppia sfida all'Arsenal di(13 dicembre) e Juventus (17 dicembre). Il 29 dicembre ...Sono queste le parole al Corriere dello Sport, dell'ex difensore della Lazio, ora all'Inter, Francesco Acerbi.Acerbi: «Confesso di aver pensato di non andare più all’Inter». Le parole del difensore nerazzurro ed ex Milan Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni dal Corriere dello Sport del suo arrivo all’Inte ...