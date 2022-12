Midterm Usa | Warnock vince il ballottaggio in Georgia e rafforza la maggioranza di Biden in Senato

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilinha messo un punto alle elezioninegli Stati Uniti e certificato ancora di più la sconfitta dei repubblicani: si attendeva una “ondata rossa” alle consultazioni di metà mandato ma non c’è stata, il Grand Old Party ha conquistato unarisicata alla Camera e non è riuscito a ribaltare gli equilibri al, dove nei prossimi due anni siederà anche il dem Raphaela scapito del candidato trumpiano Herschel Walker. In aulapotrà contare quindi su 51 rappresentanti, contro 49 repubblicani. A questi si va ad aggiungere anche Kamala Harris, vicepresidente in carica e quindi, secondo la Costituzione, presidente del. Mantenere lanel ramo alto del Congresso permette ...

