Midterm Usa | Warnock rieletto in Georgia | dem rafforzano maggioranza al Senato

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – Raphaelha vinto il ballottaggio innelle elezioniUsa e conserva quindi il suo seggio, rafforzando ladei democratici aldove ora avranno 51 seggi, consentendo quindi un maggiore spazio di manovra. La sconfitta di Herschel Walker, l’ex campione di football afroamericano scelto e sostenuto da Donald Trump, segna quindi una nuova sconfitta politica per l’ex presidente che nelle elezioni didel mese scorso ha visto sconfitti gran parte dei candidati scelti da lui, molti dei quali dai profili controversi. Proprio su questo ha insistito il pastore della chiesa di Atlanta che fu di Martin Luther King – che nel 2021 è diventato il primore afroamericano della– nella campagna ...

