Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | un amico della coppia parla della reunion e lancia l’allarme | “È incauto”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La verità sulla fine del rapporto trae Tommasonon la sa nessuno, o quasi nessuno. Di sicuro, finora, non era ancora stata inquadrata dal mondo del gossip, così come non lo era la dinamica del loro ritorno insieme. Arne ed a dare delle risposte, ad Oggi, è Vittorio Feltri. Proprio il giornalista ha un ruolo attivo nell’amore tra i due dato che li fece conoscere e da sempre è una delle persone più vicine a. E proprio lui, tra le varie cose, fa presente che non si possa ancora cantare vittoria: “È sotto gli occhi di tutti la loro ritrovata armonia ma non sono tornati a vivere insieme. È, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano, nell’appartamento in cui stavano insieme, lui è ...