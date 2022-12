Michelle Hunziker | è di nuovo finita con Trussardi | sono già lontani

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)e Tomasodi: pare che il tentativo di riavvicinamento di qualche settimana fa sia già fallito per la coppia. I due avevano tentato di rimettere insieme i pezzi del loro matrimonio, cercando di recuperare il loro rapporto, ma evidentemente le cose nonandate come entrambi speravano.e Tomaso, il tentativo di riappacificazione è fallito È (ditrae Tomaso: dopo un lungo periodo di lontananza e superato ormai il flirt con Giovanni Angiolini, i due sembravano essersi finalmente riavvicinati. A testimoniarlo le foto su ...

e Tomaso Trussardi sono di nuovo lontani : pare che il tentativo di riavvicinamento di qualche settimana fa sia già fallito per la coppia. I due avevano tentato di rimettere insieme ...Da settimane si rincorrono le voci: trae Tomaso Trussardi potrebbe esserci un riavvicinamento, un ritorno di fiamma. Voci alimentate da alcune foto che ritraevano i due ex insieme , sorridenti e anche un poco complici. ...Dopo il Michelle Hunziker e Trussardi si sono lasciati di nuovo: “Tentativo fallito” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...