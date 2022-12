Mi offrono di fare il comandante di Airbus a 9mila euro al mese | ma ho solo la patente B

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Alla vigilia delle vacanze di Natale, le compagnie aeree stanno già assumendo piloti per l'estate 2023. E questa, tra crisi, pandemia e guerra, è un'ottima notizia che fa sperare in un nuovo anno più sereno. La pessima...

Today.it

... cheil conto gratuito per un anno ma poi fanno pagare cifre mensili ben più alte. Al conto Start è legata una carta di debito VISA , gratuita e tramite la quale si possonoacquisti ...Ecco alcune offerte sparse per tutta Italia che potrebberoal caso nostro. I grandi ... Anche i negozi specializzati nella cura della persona come Tigotàopportunità di lavoro interessanti. ... Mi offrono di fare il comandante di Airbus, ma ho solo la patente B