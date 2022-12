Meteo Campania | oggi pioverà a Benevento?

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli A Napolic'è un clima di pia leggera. L'umidità è al 51%, con una temperatura media di 16,01 °C, la minima è 12,23°C e la massima è 16,69°C. La velocità del vento sfiora l'1.74km/h ed il cielo presenta una percentuale di nuvolosità del 56%. A Napolic'è un clima di pia leggera con un livello di umidità del 51%, che si accompagna ad una temperatura media 16,01°C (con minimo 12,23°C e valori massimi rispettivamente pari a 16,69°C). La velocità del vento è in media molto lenta con 1.74 km/h ed il cielo presenta un grado di nuvolosità abbastanza alto, pari al 56%. Dato l'insieme ...

iLMeteo.it

PREVISIONIPER DOMANI: al Nord, al mattino tempo stabile con ampi spazi di sereno, ma anche ... In serata qualche pioggia in arrivo sulla, ancora asciutto altrove con cieli sereni o poco ..., ponte dell'Immacolata: le previsioni parlaano di pioggia e neve Già dall'8 dicembre il tempo ... Ancora una volta, è laa riscontrare le maggiori piogge, ma queste si estenderanno ... Meteo Palma Campania : oggi nubi sparse, Giovedì 8 pioggia e schiarite dopo 70 anni..avremo la strada,speriamo di avere la provincia in meno tempo.... con i chiari di luna ed i campanili stiamo indietro sulla barletta andria trani.. poi di questa provincia non si sa null ...Le perturbazioni rimangono lontane fino all'Immacolata. Dalla sera però la n.3 raggiunge l'Italia con piogge, vento e neve venerdì 9: le previsioni meteo ...