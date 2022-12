Mercoledì | Jenna Ortega ha girato la scena del ballo mentre aveva il Covid

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)haladidiil: “mi davano le medicine tra una ripresa e l’altra“, ha raccontato. Il balletto sfrenato dinella serie tv Netflix – sulle note di “Goo Goo Muck”, singolo del 1981 dei The Cramps – è diventato un fenomeno social, soprattutto su TikTok. “Mino dato la canzone circa una settimana prima e ho attinto a tutto quello che potevo… è pazzesco perché era il mio primo giorno con il, quindi è stato terribile filmare“, ha rivelatodurante una recente intervista a NME. “Sì, mi sono svegliata e – è strano, non mi ammalo mai e quando lo faccio non sto troppo male – ma ho sentito che ...