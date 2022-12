Mercatini di natale 2022 | entrare nell’atmosfera delle feste da Bolzano a Praga

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) È arrivato dicembre e quindi è tempo didi. Si tratta di un appuntamento molto atteso da coloro che amano l’artigianato e l’enogastronomia. In tutta Italia, in particolare al nord, e in Europa, isono un evento annuale in cui si può trascorrere del tempo in compagnia e acquistare qualche piccolo pensiero in vista delper amici e parenti. Negli ultimi anni, la pandemia di Covid ha un po’ ridotto questo genere di manifestazioni. Ora che la pandemia si è evoluta in epidemia non ci sono in generale le misure restrittive di un tempo, tuttavia vale la pena usare qualche accortezza anche se si è in luoghi all’aperto che tuttavia possono risultare molto affollati: quindi mascherina su, disinfettarsi le mani (e lavarsele bene una volta tornati a casa), e valutate la ...