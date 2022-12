Meloni-sindacati | nervi tesi dopo il vertice Landini invoca gli scioperi | Bombardieri | «La premier apre tavoli | ma con quelli non si mangia»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Palazzo Chigi fallisce il tentativo di ricucire con i, in protesta da settimane per come è stata strutturata la legge di Bilancio 2023. Giorgia, nell’incontro durato circa due ore e mezza, ribadisce che sull’evasione fiscale la Manovra non dà «un segnale di lassismo» ea una revisione di Opzione donna. Ma i leader delle sigle sindacali ritengono comunque insufficienti le spiegazioni fornite dalla presidente del Consiglio. E annunciano il prosieguo della mobilitazione. «Abbiamo ribadito le nostre critiche e il nostro giudizio negativo sulla manovra, critiche e giudizio negativo che ci stanno portando in questi giorni in piazza», dichiara Pierpaolo. Il segretario della Uil denuncia l’assenza di «risposte – del governo – all’emergenza dei salari e delle pensioni. La presidente del ...