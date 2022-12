Maximilian Eder | chi è l’ex militare tedesco arrestato a Perugia | in Italia come reclutatore del “golpe” in Germania

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Avevano pianificato un attacco armato al Bundestag per istaurare un nuovo Stato. Venticinque membri di un gruppo terroristico di estrema destra sono stati arrestati questa mattina all’alba, nella più vasta operazione anti-terrorismo condotta dalla polizia tedesca in. Nel gruppo dei cosiddetti «cittadini del Reich» finito in manette, anche un ex colonnelloin un albergo didalle forze dell’ordinene su mandato europeo. Il suo nome èe da quanto affermano le autorità sarebbe un militante del movimento Querdenker «pensatori laterali», molto attivo sui social nella propaganda di idee di estrema destra in analogia a quanto promuove il gruppo americano di QAnon.si era distinto nei mesi scorsi ...

La Digos: l'ex ufficiale delle Forze speciali militari tedesche avrebbe avuto un ruolo di reclutamento di persone e armi per portare a termine il tentativo di assalto al ...- Si chiama, a quanto si apprende, il cittadino tedesco arrestato in un albergo a Perugia. Ex colonnello, si è distinto nei mesi scorsi per aver capeggiato - in ...Die Polizei hat in einer bundesweiten Razzia 25 Personen festgenommen, acht sind nun in U-Haft. Das sind die Köpfe, die den Umsturz des Staates vorbereitet haben sollen.Si chiama Maximilian Eder, 64 anni, il cittadino tedesco arrestato in un albergo a Ponte San Giovanni, frazione di Perugia, per il tentativo di golpe al Bundestag in Germania. L'uomo, un ex colonnello ...