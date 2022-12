Maxi-sconto per entrare al cinema nel Lazio | ecco dove e quando

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Un obiettivo semplice ma molto ambizioso: portare le persone nelle saletografiche e sostenere sia il pubblico che gli esercenti. Da domenica 11 dicembre a martedì 13 dicembre sarà possibile vedere i film in sala alla tariffa ridotta di 3 euro, grazie al sostegno della Regioneche continua a investire in tutta la filiera del settore dele dell’audiovisivo”. Lo annuncia in una nota Daniele Leodori, Presidente Vicario della Regioneche aggiunge: “Un’iniziativa che è anche una opportunità per famiglie e per i più giovani che hanno la possibilità di avvicinarsi alin una tre giorni assolutamente speciale e soprattutto a prezzo ridotto. In questi anni la Regioneha dimostrato con i fatti di credere nelcome parte fondamentale ...