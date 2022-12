Martina Franca | da domani le iniziative per il Natale PROGRAMMA Ieri presentazione

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: E’ stato presentato il calendario di “Winter Christmas 2022”, ricco di eventi che si svolgeranno nell’arco di un mese, a partire dal giorno dell’Immacolata all’8 gennaio, secondo tradizione. Giovedì 8 Dicembre alle ore 17.00 con l’accensione di “Lumiere”, il giardino di luci in Villa Garibaldi e il concerto dei Tribemolle, alle ore 19.30 in Piazza XX Settembre, avranno inizio ufficialmente le manifestazioni. Eventi musicali, mostre, laboratori, concerti (uno dei quali alimentato a pedali) e altrescalderanno le festività natalizie e di inizio del nuovo anno. La Villa comunale e altre strade del centro si coloreranno di luci a basso consumo e con orari di accensione più ridotti rispetto agli anni scorsi per contenere i costi energetici. Le ...

