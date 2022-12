Marocco | Hakimi e il 'pinguino' | dedica a Sergio Ramos e bordata a Luis Enrique? Poi urla | 'Forza Inter'

... ilannulla la Spagna, demolendo definitivamente il mito del tiki - taka, e poi la batte dagli 11 metri grazie al portiere - eroe Bounou e al ghiaccio nelle vene di Sabiri, Zyech e. La ...Achrafè una delle stelle delche ha eliminato la Spagna: è il cecchino che ha tirato l'ultimo rigore. Quello della vittoria. E subito la corsa in tribuna per abbracciare e baciare la ...LORETO- Loreto tifa per lui. Le Marche, intere, tifano per lui. "Lui" non può che essere Walid Cheddira, il bomber loretano capocannoniere della Serie B con il Bari a quota 9 ...C'è molto di più di un gesto di felicità in quel semplice bacio. C'è la storia di una famiglia, di una madre e di un figlio, di sacrifici infiniti. Di ...