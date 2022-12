Margherita Della Valle | svolta al vertice di Vodafone

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha un nuovo Ceo dopo le dimissioni di Nick Read, in sella al Gruppo dal 2018: è, manager italiana uscita dalla Bocconi e in azienda fin dai tempi di Omnitel Pronto Italia nel 1994. É stata Chief Financial Officer perItalia dal 2004 al 2007 ed è Cfo in carica perGroup dal 2018. Sarà Group Ceo ad interim a partire dal 1° gennaio 2023 fino a quando il Consiglio di Amministrazione non individuerà il successore di Read. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Milano Finanza

