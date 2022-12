Marco Pannone | il 25enne italiano in coma dopo il pestaggio a Londra I genitori | ' Saputo su Fb'

Lo hanno trovato in una pozza di sangue, sul corpo evidenti segni di un pestaggio violento, una azione brutale che lo ha ridotto in fin di vita. Vittima, 25enne originario di Fondi , in provincia di Latina , ricoverato da venerdì notte in un ospedale di Londra in stato di coma. Il giovane, che si è trasferito a vivere nella capitale ...Lo hanno trovato in una pozza di sangue, sul corpo evidenti segni di un pestaggio violento, una azione brutale che lo ha ridotto in fin di vita. Vittima, 25enne originario di Fondi, in provincia di Latina, ricoverato da venerdì notte in un ospedale di Londra in stato di coma. Il giovane, che si è trasferito a vivere nella capitale ...Un ragazzo italiano di 25 anni, Marco Pannone originario di Fondi, è stato aggredito la notte tra venerdì e sabato a Londra, fuori da un pub nella zona di Brixton, area sud della capitale. Il giovane ...La polizia britannica ha ottenuto le immagini delle telecamere di video-sorveglianza. Il 25enne di Fondi è ancora in pericolo di vita ...