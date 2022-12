Marchisio | dedica alla sua Roberta | “Distanza significa così poco quando…”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale si trova attualmente in Qatar in veste di commentatore del Mondiale

Golden Boy Awards, Marchisio premia Miretti: "Mi ricorda Nedved" L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale si trova attualmente in Qatar in veste di commentatore del Mondiale ...Marchisio sicuro: «Szczesny su Messi ha rimediato al suo errore». Le parole sul portiere della Juve e della Polonia Marchisio dagli studi della Rai ha esaltato Szczesny dopo il rigore parato a Messi.