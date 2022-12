Manovra | Ronzulli | ' avanti su pensioni | decontribuzione per under 35 fino a 8000'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "SulleFi è soddisfatta per l'accoglimento delle nostre proposte", anche "sulleminime, ma abbiamo bisogno ancora di qualche giorno per trovare" la quadra, quanto alle "delle nuove assunzioni dei giovani35, probabilmente verrà spostata da 6.000 a 8.000, quindi noi siamo assolutamente soddisfatti", mentre sul cuneo fiscale "c'è bisogno ancora di qualche giorno per ricalibrare". Lo dice la capogruppo di Fi al Senato Licia, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice sulla